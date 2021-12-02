Ентоні Блінкен взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка пройшла у Ризі, Латвія,30 листопада 2021

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах – на рівні початку 2014 року. Про це він заявив під час прес-конференції 1 грудня в столиці Латвії – Ризі, де проходила зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

«Останніми тижнями ми спостерігаємо масивний – більш ніж десятикратний — сплеск активності в соціальних мережах, що просуває антиукраїнську пропаганду. Він наближається до рівнів, які востаннє спостерігалися напередодні вторгнення Росії до України у 2014 році», – сказав Блінкен, якого процитувала прес-служба Державного департаменту США.

Держсекретар США заявив, що Захід занепокоєний планами Росії дестабілізувати Україну зсередини, а також загрозою широкомасштабної військової операції.

«Ми вже бачили цей сценарій раніше – у 2014 році, коли Росія востаннє вторглася до України. Тоді, як і зараз, значно збільшили чисельність збройних сил біля кордону. Тоді, як і зараз, вони посилили дезінформацію, щоб подати Україну агресором і виправдати заздалегідь сплановані воєнні дії. Ми знову бачили цю тактику протягом останніх 24 годин», – наголосив Блінкен.

Зазначимо, що раніше про підготовку російських військ до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що через збільшення російських військ біля України треба «готуватися до гіршого».

Натомість у Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше заявив, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України наприкінці січня – на початку лютого. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тис. російських військових, також Росія посилила свою армію в окупованому Криму. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Також зазначимо, що на період прогнозованої російської атаки на Україну Білорусь і Росія проведуть спільні військові навчання на українсько-білоруському кордоні.