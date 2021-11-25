Bloomberg повідомив про масштабне збільшення російської армії у Криму
За даними розвідки США, війська і техніка почали активно прибувати до окупованого Криму з 15 листопада
Росія активно перекидає війська до Криму в рамках великомасштабного нарощування військової техніки на кордоні з Україною. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на американську розвідку.
За словами поінформованих джерел, війська і техніка прибувають до окупованого Криму з 15 листопада. Переміщення військ до Криму відбулося після відправки бойових танків та іншого важкого озброєння у Воронезьку область Росії.
Bloomberg пише, що до складу військ, відправлених у Крим, входять 34-та мотострілецька бригада і 42-а гвардійська мотострілецька дивізія, чиї танки Т-72Б3 були помічені на відео в поїзді, що прямував до Криму, про що раніше повідомляли аналітики з Conflict Intelligence Team.
Дослідники CIT погоджуються з оцінками розвідок, що «готовність до можливої операції на підконтрольній українській владі території буде досягнута щонайменше не раніше ніж на початку наступного року».
Як повідомлялось раніше, розвідка США поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків.
Згідно з матеріалом, зібрані дані свідчать про підготовку російських військ до «стрімкого, масштабного просування на територію України з кількох локацій, якщо президент (Росії – ред.) Володимир Путін вирішить напасти», заявляють журналісти з посиланням на обізнані джерела.
Розвідувальні дані нібито передали кільком країнам-союзницям США по НАТО протягом останнього тижня, аби обґрунтувати побоювання Вашингтона щодо намірів Москви. Як повідомили дипломатичних представників, за оцінками США, Путін може «розглядати вторгнення на початку наступного року в той час, як його війська знову збираються біля кордону».
Нагадаємо, раніше українська розвідка попередила про новий напад Росії у найближчі місяці.
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