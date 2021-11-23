Адміністрація президента США Джо Байдена активно розглядає можливість відправлення військових радників та додаткового озброєння в Україну через загрозу наступу Росії. Про це з посиланням на свої джерела повідомив телеканал CNN.

За їхніми даними, допомога включатиме відправлення в Україну протитанкових ракет Javelin, а також мінометів. Розглядається й питання надання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер». Також за даними CNN, Пентагон наполягає, щоб деяке обладнання, яке раніше мало бути відправлене до Афганістану (наприклад, гелікоптери МІ-17) тепер відправили до України.

США також готові направити кількох військових радників, хоча остаточне рішення щодо цього поки не ухвалено. Співрозмовники телеканалу також повідомили, що офіційні особи США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій, які запровадять, якщо Росія почне наступ на територію України.

Водночас, джерела телеканалу наголошують, що деякі чиновники адміністрації стурбовані, що така допомога військовою технікою може бути розцінена Росією як серйозна ескалація.

Що взагалі відбувається на кордонах України і чи варто чекати наступу РФ

Про перекидання російських військ до України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post. У США звернули увагу, що підрозділи збройних сил РФ перекидають сили ближче до кордонів України.

Через кілька днів Politico опублікувало супутникові зображення, на яких видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами майже за 260 км від кордону Чернігівської області. Ще ближче до України журналісти помітили переміщення танків і артилерійських установок 4-ї танкової дивізії Росії.

Натомість Міноборони України заперечило цю інформацію і назвало передислокацію військ РФ «плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань». Ще через кілька днів в прикордонній службі заявили, що безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів не побачили. Речник президента України Сергій Никифоров також цю інформацію заперечив і засумнівався в правдивості повідомлень американських ЗМІ.

Вже невдовзі стало відомо, що глава ЦРУ літав у Москву, щоб дізнатися про можливе вторгнення в Україну, а США попередили про таку ймовірність Євросоюз.

Одразу після цього, ГУР підтвердило, що Росія «веде накопичення» на певному віддаленні від кордону України. Українська розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – з боку Білорусі та окупованого Криму. За даними розвідки, для цього росіяни можуть задіяти близько 100 батальйонних тактичних груп, які складають майже 100 тис. військових.

Сама ж Росія каже, що військове розміщення на її території є внутрішньою справою, і вона заперечує будь-які агресивні наміри, одночасно звинувачуючи США в провокації, коли на цьому тижні військові кораблі в Чорному морі пройшли поблизу її території.