Наміри Росії ще незрозумілі, але її дії поблизу кордону з Україною і риторика останнім часом змушують НАТО готуватися до гіршого. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ситуація навколо України залишається нестабільною та непередбачуваною. Немає жодної впевненості у намірах Росії», – сказав він на пресконференції за підсумками першого дня зустрічей у Ризі глав МЗС країн НАТО.

Генсек НАТО повторив, що «значна, незвичайна концентрація сил» Росії на кордоні викликає тривогу, оскільки вона супроводжується «посиленою риторикою».

Столтенберг закликав Росію «до прозорості, деескалації та зниження напруженості» і попередив, що «агресія проти України коштуватиме Росії дорого і матиме серйозні політичні та економічні наслідки».

«Ми завжди можемо сподіватися на краще, але маємо бути готові до найгіршого», – сказав він, додавши, що блок підтримуватиме високий рівень військової готовності, залишаючись при цьому відкритим для діалогу.

Зазначимо, що раніше українська розвідка попереджала, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України орієнтовно до кінця січня-початку лютого 2022 року. Ймовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі на кордонах із Україною зосереджено 92 тис. російських військових.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.