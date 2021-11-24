Організація Північноатлантичного договору стурбована незвичайною та навіть провокаційноюф військової діяльністю Росії неподалік українських кордонів. Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане в інтерв’ю румунській службі «Радіо Свобода».

Переміщення російських військ неподалік українських кордонів Джоане назвав «вкрай незвичайнами». Заступник голови НАТО вважає, що заяви Росії про те, нібито вона лише проводить навчання на власній території, робляться лише для прикриття.

«Ми (керівництво НАТО, – ред) переконуємо Росію припинити нарощування військ, яке відбувається, практично, по периметру України. Ми також вважаємо, що напруженість необхідно знизити», – заявив він.

Водночас скупчення російських військ Джоане називати прямою загрозою нападу на Україну наразі відмовився. Мовляв, західна розвдіка уважно спостерігає за цими переміщеннями та ділиться інформацією із своїми союзниками по НАТО.

«Звичайно, ми аналізуємо те, що ми називаємо "ситуаційною обізнаністю", щоб переконатися, що маємо повну картину реальності на місці», – додав він

Зазначимо, що раніше українська розвідка попереджала, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України орієнтовно до кінця січня-початку лютого 2022 року. Ймовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі на кордонах із Україною зосереджено 92 тис. російських військових.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.