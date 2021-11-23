Командування Збройних сил Російської Федерації нарощують боєготовність своїх військ на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у вівторок, 23 листопада.

Зокрема, 22 листопада на окупованих територіях росіяни розпочали масштабні командно-штабні навчання із залученням мобілізаційного резерву, підрозділів «силових структур» і окупаційних адміністрацій. За даними розвідки, контроль проведення навчань здійснює комплексна комісія 8 загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Росії.

«Проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів з дискредитації підрозділів Об’єднаних сил», – йдетсья в повідомленні.

Зазначимо, що раніше українська розвідка попереджала, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України орієнтовно до кінця січня-початку лютого 2022 року. Ймовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі на кордонах із Україною зосереджено 92 тис. російських військових.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.