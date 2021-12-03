Джо Байден заявив про підготовку пакету ініціатив для стримування Володимира Путіна, однак про які саме заходи йдеться, він не уточнив

Президент США Джо Байден на тлі повідомлень про манерви російських військових неподалік українсього кордону заявив, що готує пакет ініатив для стримування президента РФ Володимира Путіна. Про це він розповів журналістів 3 грудня, передає Білий дім.

На питання, що США збирається робити із ситуацією нарощування військ Росії на кордоні із Україною, Байден відповів, що він «готує, як він вважає, повний і значний набір ініціатив, щоб Путіну було дуже важко йти вперед та робити те, що, як побоюються люди, він може зробити». Водночас про які саме ініціативи йдеться, він не уточнив.

Зі слів Байдена, він перебуває на постійному контакті із Україною та партнерами з Європи. Зокрема в цей процес активно залучені його радник з національної безпеки Джейк Салліван та Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Водночас на питання журналістів, чи говорив він із Путіним або збирається це зробити найближчим часом, Байден відповів, що ні.

Раніше глава Пентагону США Ллойд Остін заявив, що будь-яка відповідь Сполучених Штатів Америки на дії Росії щодо України здійснюватиметься спільно з міжнародною спільнотою. До цього Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Москву відвести свої війська від українського кордону, заявивши, що вторгнення Росії спровокує санкції, «від яких раніше Сполучені Штати Америки утримувалися».

Що відомо про російська війська на кордоні із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Так, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі відомо, що РФ зосередила 115 тис. військових біля українських кордонів і в Криму

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.