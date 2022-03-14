Росіяни в понеділок, 14 березня, намагалися прорвати оборону українських військових на Донецькому напрямку, проте безуспішно. Як повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід», ворог втратив до 100 солдатів, два танки, три БМП, один БТР, після чого відступив.

«Завдяки успішним діям наших воїнів було вчасно виявлено противника, який намагався атакувати на Волноваському напрямку. В результаті бою було знищено 4 БМП та до двох взводів піхоти», – йдеться також у повідомленні.

Крім того, артилерійським вогнем була знищена колона забезпечення – понад 12 одиниць автомобільної техніки. Зазнавши втрат, батальйонні тактичні групи 336-ї окремої бригади морської піхоти та 11-ї окремої десантно-штурмової бригади росіян відступили.

Нагадаємо, що вранці 14 березня українські бійці тероборони відібрали у російських окупантів радіолокаційну станцію та вузол зв’язку. Актуальну статистику втрат росіян у війні проти України можна переглянути в матеріалі ZAXID.NET.