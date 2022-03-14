Василю Кладьку виповнилося 65 років за два місяці до вбивства

У Ворзелі Київської області російські загарбники убили фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників імені Лашкарьова НАН України 65-річного Василя Кладька, повідомило в понеділок, 14 березня, відділення фізики і астрономії Національної академії наук України.

«13 березня російські окупанти варварськи розстріляли фізика-експериментатора, багаторічного завідувача відділу і заступника директора Інституту фізики напівпровідників імені Лашкарьова НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Кладька», – сказано в повідомленні.

Відомо, що Кладько на тлі погіршення обстановки встиг вивезти свою дружину з онуками і затримався у Ворзелі. У цей час туди зайшли ворожі сили.

«А далі сталося, що сталося, і причини чого, крім їхніх намірів знищення України і українців, невідомі», – наголосили у відділенні фізики і астрономії Національної академії наук України.

Професору Василю Кладьку за два місяці до трагедії виповнилося 65 років. Він народився в Рівненській області. У 1986 році він захистив кандидатську роботу, у 2000-му – докторську. У 2015 році Василя Кладька було обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.