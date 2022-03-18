Росіяни продовжують обстрілювати житлові квартали Харкова та області

У п’ятницю, 18 березня, окупанти продовжили обстрілювати житлові квартали на Харківщині. Унаслідок потрапляння снаряду в житловий будинок у селі Заводи загинула ціла сім’я з 11-річною дитиною.

За даними прокуратури Харківщини, 18 березня російські окупанти здійснили артилерійський обстріл села Заводи Ізюмського району Харківської області. Вибухом було зруйновано житловий будинок. На той момент в ньому перебувала родина. У результаті чоловік, дві жінки та 11-річний хлопчик загинули на місці. Ще одна мешканка будинку отримала тілесні ушкодження.

За фактом трагедії правоохоронці Харківщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).