Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд повідомила, що її країна готова «зіграти таку роль»

Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна готова «зіграти свою роль» у забезпеченні безпекових гарантій для України, якщо Київ про це попросить.

Таким чином представниця Британії відповідала на запитання, чи зможе Лондон виступити гарантом безпеки України. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву Барбари Вудворд.

За її словами, британська влада надає Києву значну гуманітарну допомогу та військову підтримку. Загальна сума, витрачена на допомогу Україні, становить понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів. Крім того, Борис Джонсон та Володимир Зеленський майже щодня проводять телефонні розмови.

«І те, що ми хочемо зробити, це допомогти у будь-який можливий спосіб, закінчити цю війну, забезпечити виведення російських військ вторгнення. Ми були б раді зіграти у цьому роль, якщо уряд України попросить нас про це – так», – сказала вона.

Раніше глава британського уряду заявив, Британія не зніматиме санкції з Росії після припинення вогню. Під час переговорів у Стамбулі 29 березня українська сторона запропонувала Росії договір про гарантії безпеки Україні, одним із гарантів якого мала б виступити Велика Британія.