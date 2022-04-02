У суботу ввечері, 2 квітня, росіяни завдали ракетного удару по промисловому об'єкту у Шепетівці Хмельницької області. Вибух пролунав під час повітряної тривоги. Відомо, що на території об'єкту в момент удару перебувало 15 людей. Загиблих та постраждалих немає.

За словами голови Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія, росіяни завдали ракетного удару близько 17:00. Наразі на місці працюють рятувальники.

«Сьогодні близько 17 години ворог завдав ракетного удару по промисловому об'єкту на Шепетівщині. На той час на території об'єкту перебувало 15 осіб. Загиблих та постраждалих немає», – зазначив Сергій Гамалій.

За його словами, наразі на місці удару працівники ДСНС ліквідовують наслідки пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Також Сергій Гамалій попросив жителів Хмельницької області не поширювати неперевірену інформацію у соціальних мережах та Telegram-каналах.