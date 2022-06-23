Українські воїни продовжують давати відсіч російським окупантам

Російські загарбники взяли під контроль ще два села Луганської області – Лоскутівка і Рай-Олександрівка, які розташовані у Сєвєродонецькому районі і входять до Лисичанської громади, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому в четвер, 23 червня.

«На Сєвєродонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець», – повідомили в Генштабі.

Там додали, що на Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над Сєвєродонецьком, веденні наступальних дій з метою оточення українських військ у районі Лисичанська та блокуванні основних логістичних шляхів. Крім того, на Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії й намагаються захопити панівні висоти в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ.

Нагадаємо, раніше цього тижня росіяни захопили на Луганщині села Метьолкіне, Тошківка, Устинівка, Підлісне та Мирна Долина.

Також у генштабі зазначили, що на Слов’янському напрямку загарбники намагаються створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угрупування військ у районі Ізюма вони перемістили до двох танкових підрозділів. Окупанти також планують застосувати на Слов’янському напрямку важкі вогнеметні системи.

На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні проведення ЗСУ контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій.

На Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи. У подальшому не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

На Криворізькому напрямку окупанти вдосконалюють свої позиції.