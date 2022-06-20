На Луганщині бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька, який виконує роль обласного центру неокупованої частини Луганщини, а також Лисичанська. Також ЗСУ втратили контроль над селом Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру. рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки», – заявив він у понеділок, 20 червня.

Водночас голова Луганської ОВА наголосив, що втрачений населений пункт – НЕ ознака «програної війни». «Луганщину боронитимуть до останнього, ми будемо стримувати орду, скільки це буде треба», – зазначив Гайдай.

За його інформацією, українські захисники мають успіхи у вуличних боях, однак ворожа артилерія переважає. Лисичанськ ворог нищить, наперед розуміючи, що оборону міста не подужає.

В руйнації росіянам Лисичанська допомагають місцеві зрадники. За словами голови Луганської ОВА, вони корегують вогонь по будівлях, де переховуються люди, та важливих структурах для життєдіяльності.

Однак «тиха» евакуація з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів триває. З населених пунктів, де йдуть активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.