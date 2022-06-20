У Сєвєродонецьку росіяни контролюють більшість житлових кварталів

У Сєвєродонецьку росіяни контролюють більшість житлових кварталів, жителів депортують цілими кварталами на контрольовану РФ територію. Українські військові контролюють понад третину території міста. Про це у понеділок зранку, 20 червня, із посиланням на керівника військової адміністрації Сєвєродонецька Олександра Строюка повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Росіяни депортують жителів міста цілими кварталами і розміщують там важке озброєння», – повідомив Гайдай.

Він розповів, що росіяни сильно обстрілюють промзону та околиці міста. У місті українські сили контролюють понад третину території. Війська РФ контролюють більшість житлових кварталів, промзону, квартали понад промзоною і частину міста вздовж Сіверського Донця. Вуличні бої точаться майже цілодобово. Українських бійців обстрілюють з артилерії, мінометів, періодично трапляються авінальоти. Ворог регулярно застосовує заборонені боєприпаси, а також постійно кидає нові сили на штурм міста і намагається відтіснити ЗСУ з позицій.

Ссильні обстріли тривають у районах Тошківки та Устинівки. Росіяни хочуть здійснити там прорив, стягнувши туди велику кількість техніки.

Також Гайдай розповів, що українські військові втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Сєвєродонецькому напрямку росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка та завдали авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком тривають.