У Сєвєродонецьку ворог артилерією руйнує багатоповерхівки та об’єкти промисловості

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та завдання ракетних і авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України. Росіяни намагаються оточити підрозділи українських військових у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

«На Сєверодонецькому напрямку противник посилив угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна - Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. За підтримки артилерії веде штурмові дії у місті Сєверодонецьк, намагається закріпитися у центральній частині міста», – повідомили зранку 14 червня у Генштабі ЗСУ.

За інформацією голови Луганської обласної військової адміністарції Сергія Гайдая, у Сєвєродонецьку ситуація складна: артилерією ворог руйнує багатоповерхівки та об’єкти промисловості.

«Росіяни нищать багатоповерхівки та підприємство «Азот». Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького «Азоту» та «Склопластику». Зруйнований міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися», – повідомив у вівторок зранку голова ОВА.

Він також підтвердив, що на підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонні тактичні групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи українських військових у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

Нагадаємо, напередодні Сергій Гайдай повідомив, що через зруйновані мости до Сєвєродонецька неможливо доставити гуманітарну допомогу.

У Генштабі також розповіли, що на Харківському напрямку ворог основні зусилля зосередив на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до державного кордону. Загарбники задіяли армійську авіацію у районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка.

На Лиманському напрямку росіяни перегруповуються для наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

На Бахмутському напрямку росіяни обстрілюють із артилерії українські позиції у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут, закріплюються у населеному пункті Відродження та продовжують вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина.

На Криворізькому напрямку росіяни замінували узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід – Калинівське.

Також у Генштабі розповіли, що для відновлення пошкодженого озброєння та техніки росіяни задіяли близько 30 мобільних бригад у Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, а також на тимчасово окупованій території АР Крим. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр».