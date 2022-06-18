Британська розвідка попередила про маніпуляцію росіян, яка стосується створення ними так званих односторонніх гуманітарних коридорів для примусового вивезення населення на підконтрольну їй територію. Така евакуація загрожує жителям Сєвєродонецька, за який вже понад три тижні точаться важкі бої.

Як зауважили у британській розвідці, з 14 червня представники Росії та підконтрольних їй сепаратистських утворень стверджують, що вони намагаються створити односторонні гуманітарні коридори для евакуації цивільних із Сєвєродонецька. Росія вже має досвід організації таких односторонніх гуманітарних коридорів, які, насправді, є механізмом для маніпулювання простором бойових дій та примусового переміщення населення.

«Можливості залишити місто обмежені руйнуванням мостів, але запропонований Росією маршрут приведе їх до міста Сватове, розташованого глибше на окупованій Росією території. Українські цивільні особи, які опинилися в пастці у Сєвєродонецьку, швидше за все, з підозрою поставляться до використання пропонованого коридору», – вважають там.

Водночас у британській розвідці зауважили, що якщо цивільн відмовляться скористатися цим коридором, то росіяни битимуть по місцях, де вони перебувають так само, як і по військових об’єктах.

Раніше повідомлялося, що в Сєвєродонецьку перебуває до 15 тис. цивільних, понад 500 з них переховуються на території заводу «Азот», який росіяни також регулярно обстрілюють.