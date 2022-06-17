Евакуювати цивільних із сєвєродонецького «Азоту» неможливо через постійні обстріли та бої

Евакуація людей з сєвєродонецького заводу «Азот» неможлива. Зараз там в укритті перебуває понад півтисячі цивільних, серед яких близько чотирьох десятків дітей. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що наразі евакуація з бомбосховищ сєвєродонецького об'єднання «Азот» є небезпечною через постійні обстріли та бої, які тривають у Сєвєродонецьку.

«Фізично вибратися з території заводу зараз неможливо і просто небезпечно через постійні обстріли та бої. В укритті знаходиться 568 людей, зокрема 38 дітей», – повідомив Гайдай.

За його словами, вихід з укриття можливий тільки за умови повного припинення вогню.

Також він розповів, що Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.

В укриттях підприємства «Азот» переховуються військові і цивільні, росіяни постійно обстрілюють цей об'єкт. Раніше Сергій Гайдай зазначав, що укриття «Азоту» не такі міцні, як у заводу «Азовсталь», який був прихистком для захисників і жителів Маріуполя до остаточної окупації.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що через зруйновані мости неможливо доставити гуманітарну допомогу до Сєвєродонецька.