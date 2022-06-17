Ворог продовжує штурмові дії у Сєверодонецьку, стягуючи до міста реактивну артилерію. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

За інформацією українських військових, на Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстріли зі ствольної та реактивної артилерії по підрозділах наших військ. Завдали авіаудару по населеному пункту Устинівка. Тривають бої за місто Сєверодонецьк. Противник здійснює переміщення на напрямок додаткових підрозділів реактивної артилерії.

На Бахмутському напрямку сили ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Золотого. Крім того, окупанти спробували просуватися у напрямку Василівки та Берестового. Наші воїни завдали вогневого ураження і змусили ворога тікати.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противника не зафіксовано, але ворог завдав авіаційних ударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки та Побєди.

Підрозділи РФ на сході несуть значні втрати у техніці та живій силі. Зокрема, за минулу добу силами тероборони Донецької області було збито російський гелікоптер Мі-35М. Втрати особового складу противника уточнюються.