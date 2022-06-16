Наразі загрози нового наступу російських військ на Київ немає, але не виключається, що РФ може створити угруповання для наступу по додатковим напрямках. Хоча близько тижня тому президент Володимир Зеленський припускав, що не виключає повторного наступу росіян на Київ. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, передає LB.ua.

«На даний час з боку противника на Київському напрямку ознак створення наступальних угруповань - не виявлено. На даний час противник залучив майже усі свої сухопутні війська до збройної агресії проти нашої держави», – зазначив він.

Водночас Громов не виключив, що ворог у будь-який момент може змінити тактику.

«Але не виключається і те, що у випадку прийняття відповідного політичного рішення його збройні сили будуть поповненні. Також буде проведена мобілізація. Прихована або відкрита мобілізація. За цих умов ми не виключаємо, що противник може створити відповідні військові частини, провести бойове залагодження, створити угруповання для наступу в інших напрямках. У тому числі наступу на Київ. Для цього потрібні умови, потрібен час», – попередив він.

Київщина була звільнена від окупантів 2 квітня. В Міноборони зазначали, що хоча загрози новго наступу зараз немає, але військове керівництво розробило план оборони на випадок повторного наступу ворога на Київ.

6 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає повторного наступу росіян на Київ, але на даний момент такий варіант не виглядає реалістичним. Але він наголосив, що повторне вторгнення можливе лише, якщо РФ вдасться розгромити українські сили на Донбасі.

Навпроти Чернігівської та Сумської областей противник продовжує утримувати близько трьох батальйонно-тактичних груп. Це може складати 1,5-2,5 тисячі російських військовослужбовців. На Волинському та Поліському напрямках білоруси, під приводом навчань, розгорнули до семи батальйонів (приблизно 3,5 - 5 тис. військових) збройних сил. В Міноборони України запевняють, що наразі загрози для України вони не несуть.