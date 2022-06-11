Російські окупанти не відмовилися від плану повного захоплення України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє прес-служба ГУР.

За даними української розвідки, РФ ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України. За словами Скібіцького, ворог застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр знаходяться в резерві та можуть бути використані проти українських військових.

Крім того, представник ГУР розповів, що у зв’язку з військовими невдачами окупаційних військ РФ російському генеральному штабу доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках.

За словами Скібіцького, українська розвідка має підтверджену інформацію, що РФ має план на 120 днів війни.

Подальше корегування цього плану буде залежати від того на скільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України.