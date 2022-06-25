Українська ППО збиває російські ракети, хоча часом це зробити складно

Командування Повітряних сил Збройних сил України прокоментувало масований ракетний обстріл росіянами української території в ніч на суботу і пояснило, що Росія запускає ракети, які важко збивати наявними засобами ППО.

Як повідомили у Повітряних силах, по цілях на заході України росіяни вночі вдарили ракетами «Калібр» морського базування. На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів «Іскандер» та «Точка-У». Ці ракети росіяни випустили з території Білорусі. Також вони вперше застосували для обстрілу України з білоруської території дальні стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Крім того, на південному напрямку окупанти застосували ракети «ОНІКС» оперативно-тактично комплексу «Бастіон».

«Зазначаємо, що ракети Х-22, «Онікс», «Іскандер» є надзвичайно складними цілями для комплексів протиповітряної оборони, що знаходяться на озброєнні українських Повітряних Сил. Адже швидкість ракет “Онікс” та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК “Іскандер” летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО», – наголошується в повідомленні.

Водночас у ньому нагадується, що частину ракет окупантів українська ППО збила.

Нагадаємо, вночі і вранці в суботу, 25 червня, росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні. Зокрема, постраждали Житомирщина і Чернігівщина, а також Львівщина та Хмельниччина. Частину ракет українські воїни збили і вони не влучили в ціль. Зокрема, дві ракети було збито на Львівщині, ще дві – на Хмельниччині, також частину ракет збили в Житомирській і Чернігівській областях.