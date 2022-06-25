Повітряні сили назвали російські ракети, які збивати найважче
Росія обстрілює Україну ракетами, які важко збивати наявними засобами ППО
Командування Повітряних сил Збройних сил України прокоментувало масований ракетний обстріл росіянами української території в ніч на суботу і пояснило, що Росія запускає ракети, які важко збивати наявними засобами ППО.
Як повідомили у Повітряних силах, по цілях на заході України росіяни вночі вдарили ракетами «Калібр» морського базування. На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів «Іскандер» та «Точка-У». Ці ракети росіяни випустили з території Білорусі. Також вони вперше застосували для обстрілу України з білоруської території дальні стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Крім того, на південному напрямку окупанти застосували ракети «ОНІКС» оперативно-тактично комплексу «Бастіон».
«Зазначаємо, що ракети Х-22, «Онікс», «Іскандер» є надзвичайно складними цілями для комплексів протиповітряної оборони, що знаходяться на озброєнні українських Повітряних Сил. Адже швидкість ракет “Онікс” та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК “Іскандер” летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО», – наголошується в повідомленні.
Водночас у ньому нагадується, що частину ракет окупантів українська ППО збила.
Нагадаємо, вночі і вранці в суботу, 25 червня, росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні. Зокрема, постраждали Житомирщина і Чернігівщина, а також Львівщина та Хмельниччина. Частину ракет українські воїни збили і вони не влучили в ціль. Зокрема, дві ракети було збито на Львівщині, ще дві – на Хмельниччині, також частину ракет збили в Житомирській і Чернігівській областях.