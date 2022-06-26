Росіяни в неділю, 26 червня, вдарили ракетами по одному з об’єктів біля Черкас, унаслідок чого одна людина загинула, повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих. Пошкоджено об’єкт інфраструктури», – написав він у Telegram.

Вперше про два вибухи в районі Черкас він повідомив у неділю об 11:49, але подробиць не оприлюднив. Який саме об'єкт інфраструктури постраждав, він не уточнив.

Нагадаємо, вранці в неділю росіяни випустили кілька ракет по Києву – внаслідок цього було частково зруйновано житлову дев’ятиповерхівку в Шевченківському районі. Одна людина загинула, п’ятеро отримали поранення. З будинку евакуювали 25 людей.

Ще четверо людей загинули від ракетного удару росіян по Сарнах Рівненської області. Ракети влучили в об’єкти, які займалися ремонтами автомобілів. Загалом за суботу загарбники випустили по українській території близько 50 ракет.