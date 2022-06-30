Рятувальники працюють на місці влучання російської ракети в ТРЦ «Амстор», Кременчук, 29 червня 2022

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що на Кременчуцькому заводі дорожніх машин, в який росіяни цілилися ракетами 27 червня, не було військової техніки – він виготовляв асфальтозмішувальні установки.

«Що стосується обстрілу Кременчуцького заводу дорожніх машин, то жодних складів із військовою технікою там не було. Насправді підприємство займалось виробництвом асфальтозмішувальних установок. Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються», – заявив він у четвер, 30 червня.

Згаданий завод росіяни обстріляли разом з ТРЦ «Амстор», де на момент ракетного удару перебувало близько тисячі цивільних. На відео, котре зафіксувало момент ракетного удару, чітко видно, що окупанти влучили саме у цивільні об’єкти, зокрема у ТЦ. Про це свідчать кадри з камер спостереження всередині торгового центру та навколо нього.

Нагадаємо, росіяни 27 червня завдали ракетний удар по Кременчуку на Полтавщині. Одна з ракет влучила в ТРЦ «Амстор». За останніми даними, загинули 18 людей, однак у процесі розбору завалів рятувальники вилучили ще вісім фрагментів людських тіл. Наразі невідомо, чи належать ці останки тим, кого вже визнали загиблими. Більшість загиблих у ТРЦ «Амстор» важко опізнати, бо їхнітіла сильно обгоріли. Тому їх ідентифікацію проводитимуть за зразками ДНК. Ракети Х-22 росіяни випустили з бомбардувальника, який перебував у повітряному просторі Курської області.

Російська влада заявляє, що не обстрілює українські цивільні об’єкти.