Чоловікові вручили підозри за статтями про виправдовування російських злочинів та незаконне зберігання зброї

У Луцьку правоохоронці викрили 55-річного переселенця, який активно підтримував Росію. Чоловік постив у соцмережах проросійські матеріали та часто публічно під час спілкування пропагував ворожі наративи. Відомо, що він мешкав у Маріуполі, але після початку повномасштабної війни переїхав до Луцька.

Про вручення чоловікові підозри стало відомо у четвер, 11 серпня. «55-річний громадянин публічно підтримував дії держави-агресора, збройних формувань ворога, окупаційних адміністрацій та закликав до співпраці з ними. Відповідні публікації фігурант розміщував у своїх соціальних мережах, а під час спілкування з громадянами продовжував пропагувати російські наративи», – йдеться у повідомленні департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

У прес-службі СБУ додають, що чоловік є уродженцем Маріуполя, але після початку повномасштабної війни переселився до Луцька. За місцем його тимчасового мешкання оперативники та слідчі вилучили російську атрибутику, гранату, набої різного калібру та холодну зброю.

На підставі зібраних доказів чоловікові про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч.1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). За статтею про підтримку російської агресії йому загрожує максимум до трьох років тюрми.