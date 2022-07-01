На Волині брати Кононовичі широко відомі своєю антиукраїнською позицією

Братам Олександру та Михайлу Кононовичам з Волині дозволили вийти з СІЗО під заставу 190 тис. грн. Чоловіків затримали ще в березні цього року за підозрою у співпраці з російськими та білоруськими спецслужбами, їм загрожує до десяти років тюрми.

Відповідний запобіжний захід ухвалив Солом'янський районний суд Києва у п'ятницю, 1 липня, повідомляє «Суспільне». До суду Кононовичів не доставили, тож чоловіки були присутні в онлайн-режимі. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Брати назвали справу «провокацією проти української державності». «Нас посадили по етнічним ознакам. Нас СБУ затримали, бо ми білоруси», – заявив Михайло Кононович. Його брат підкреслив, що у слідства начебто немає ніяких доказів їхньої співпраці з росіянами.

Прокурор вимагав призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. Суд частково задовольнив клопотання: брати Кононовичі повинні перебувати під вартою до четвертого вересня, проте можуть внести заставу 190 тис. грн та вийти з СІЗО.

Нагадаємо, що братам Кононовичам інкримінують порушення ч.1 і ч.2 ст. 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу). Їм загрожує до десяти років тюрми.

Додамо, що на Волині вони відомі своєю антиукраїнською позицією. З початком війни на Донбасі в 2014 брати регулярно поширювали фейки, також виступали на російському телебаченні.