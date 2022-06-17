За незаконе зберігання зброї росіянину загрожує до 7 років тюрми

В Івано-Франківську поліція затримала 58-річного громадянина Росії, у якого виявили пістолет і 250 набоїв. Відомо, що чоловік із 2014 року живе в Україні. Наразі поліція перевіряє причетність затриманого росіянина до диверсій. За незаконне зберігання зброї йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Як у п’ятницю, 17 червня, повідомила прес-служба поліції Прикарпаття, правоохоронці в Івано-Франківську викрили та затримали громадянина РФ за зберігання зброї та боєприпасів. Під час обшуків у помешканні 58-річного чоловіка вилучили пістолет і 250 набоїв

«Правоохоронці провели обшук за місцем тимчасового помешкання затриманого. У ході слідчих дій виявили та вилучили предмет схожий на пістолет та 250 набоїв різного калібру та інші речові докази. Затриманого перевіряють на причетність до здійснення диверсійної діяльності в інтересах ворога», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що затриманий є громадянином Росії 1963 року народження. Відомо, що чоловік із 2014 року живе в Івано-Франківські області. Усі вилучені речові докази поліція направила на експертизу.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами). Затриманий росіянин перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі.