За торгівлю боєприпасами ужгородцю загрожує сім років тюрми

В Ужгороді поліцейські затримали 57-річного місцевого мешканця, який займався продажем боєприпасів. Під час обшуків у чоловіка вилучили цілий схрон гранат, тротилових шашок та набоїв. Наразі ужгородець перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

Як у суботу, 4 червня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, правоохоронці на одній із набережних в Ужгороді затримали раніше судимого місцевого мешканця, який причетний до продажу боєприпасів у регіоні. Чоловіка затримали саме під час передачі боєприпасів замовнику та отримання оплати за них.

«Зустріч з клієнтом була заздалегідь назначена на одній із набережних обласного центру. Саме там за обумовлену суму зловмисник збув покупцеві дві гранати (РГД та Ф-1), три тротилові шашки, а також запали до них», – йдеться у повідомленні поліції.

Під час обшуку в приміщенні, що належить підозрюваному, правоохоронці виявили цілий арсенал боєприпасів та вибухових речовин. Серед вилученого: 1 граната РГД, 2 запали до гранати УЗРГМ, 12 тротилових шашок, 10 електродетонаторів до тротилових шашок, а також близько 250 набоїв різного калібру.

Наразі 57-річному мешканцю Ужгорода повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Затриманий перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. Правоохоронці також встановлюють походження зброї та мету зберігання такої кількості боєприпасів та вибухівки.