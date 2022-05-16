За незаконне зберігання набоїв киянину загрожує до семи років ув'язнення

У селі Угринів поблизу Івано-Франківська на блокпосту поліція зупинила Mercedes, у якому виявили майже 749 набоїв до нарізної зброї. За кермом авто перебував 36-річний мешканець Києва. Усі набої у киянина вилучили.

Як у понеділок, 16 травня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, автомобіль Mercedes правоохоронці затримали на вихідних на блокпості в Угринівській територіальній громаді. За кермом Mercedes перебував 36-річний мешканець Києва.

«Під час перевірки у салоні транспортного засобу поліцейські виявили предмети зовні схожі на набої до нарізної зброї, в кількості 749 штук. На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу для документування вчиненого кримінального правопорушення», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами). За скоєне мешканцю Києва загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.