Працівники ЛКП «Муніципальна варта» разом з поліцією впіймали чоловіка та жінку, які погрожували зброєю у кафе «Львівські круасани». Обидва випадки трапились 12 травня, проте у різний час. Про інциденти повідомили у ЛКП «Муніципальна варта».

Так, у п'ятницю, 12 травня, на гарячу лінію ЛКП «Муніципальна варта» надійшло кілька звернень від працівників закладу громадського харчування «Львівські круасани». Згідно з інформацією, невідомий чоловік з холодною зброєю порушував громадський порядок та безпеку відвідувачів закладу, намагався вчинити розбій, порушував правила поведінки та курив у приміщенні закладу.

Обидвох відвідувачів закладу зі зброєю затримала поліція

Друге звернення стосувалося невідомої жінки з ножем, що вимагала гроші у касира закладу громадського харчування «Львівські круасани».

«Інспекторами відділу охорони громадського порядку ЛКП "Муніципальна варта" спільно з працівниками Національної поліції та Національної гвардії України було припинено порушення громадського порядку та попереджено вчинення кримінальних правопорушень», – вказано у повідомленні «Муніципальної варти».