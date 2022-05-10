16-річний підліток випадково поранив свого 17-річного друга батьківською мисливською рушницею. Хлопця забрали в лікарню з проникаючими ранами живота і передпліччя, а поліція відкрила провадження

У понеділок, 9 травня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про 17-річного львів’янина, який отримав вогнепальне поранення живота та руки.

Як попередньо встановили правоохоронці, хлопець був поранений у квартирі одного з будинків у Львові. Того дня до 16-річного сина власника помешкання прийшов його товариш віком 17 років. Молодший показував старшому батькову зброю – мисливську гладкоствольну рушницю та випадково з необережності здійснив постріл і поранив друга.

Юнака з вогнепальними пораненнями забрали у лікарню, де йому діагностували проникаюче вогнепальне поранення живота та передпліччя.

Поліцейські вилучили зброю та розпочали за фактом кримінальне провадження за ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.