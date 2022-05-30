Хуліган почав стріляти після зауваження тероборонівців за матюки

У Берегівському районі тероборонівці затримали 38-річного місцевого мешканця, який на вулиці стріляв із пістолета. П’яний чоловік почав стріляти після зауваження одного із тероборонівців через нецензурну лайку. Пізніше виявилося, що пістолет, з якого стріляв закарпатець, не був бойовим. Тероборонівці притримали порушника до прибуття поліції. Зараз хуліган перебуває у СІЗО, йому загрожує до семи років ув’язнення.

Як у понеділок, 30 травня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у селі Великі Береги ввечері неділі, 29 травня. Близько 17:10 до правоохоронців звернувся представник територіальної оборони Берегівського району та повідомив, що зупинив порушника, який поводить себе неадекватно та встиг здійснити кілька пострілів у повітря.

«38-річний місцевий житель, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почав нецензурно висловлюватися на вулиці. Коли отримав зауваження від перехожого, порушник дістав з кишені пістолет «Флобер» та здійснив кілька пострілів у повітря», – йдеться у повідомленні поліції.

Тероборонівці затримали чоловіка, поліцейські, які приїхали на виклик, помістили хулігана до СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Правоохоронці вилучили пістолет та скерують його на дослідження. За скоєне 38-річному закарпатцеві загрожує до семи років позбавлення волі.