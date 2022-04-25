Нетверезий 34-річний мешканець Івано-Франківської області зупинив автомобіль, в якому їхала сім’я переселенців із Миколаєва, та намагався відібрати авто. Свої дії прикарпатець пояснив тим, що має забрати автомобіль на потреби місцевої тероборони. Переселенці викликали поліцію.

Як у понеділок, 25 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, інцидент стався ввечері неділі, 24 квітня, у Коломийському районі. Про конфлікт поліцейським повідомив мешканець Миколаєва.

«Чоловік розповів, що привіз сім’ю до Коломийського району. Дорогою його зупинив невідомий автомобіль, з якого вийшов нетверезий чоловік. Він почав ображати переселенців та вимагати в них автомобіль, начебто на потреби тероборони», – йдеться у повідомленні.

Через кілька годин особу хулігана встановили. Ним виявився 36-річний мешканець Коломийського району. На прикарпатця поліцейські скали протоколи за ст. 130 (керування автомобілем в нетверезому стані), ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Покарання порушнику визначатиме суд.