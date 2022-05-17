За скоєне мешканцю Києва загрожує до семи років позбавлення волі

Поліція затримала 39-річного мешканця Києва, який влаштував стрілянину з рушниці на території туристичної бази у курортному селі Ізки на Закарпатті. Правоохоронців викликала дружина хулігана. Жінка повідомила, що напередодні чоловік вживав алкоголь, а вночі раптово прокинувся, схопив рушницю та погрожував їй та батькам. Киянин кілька разів вистрілив у повітря. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, виклик про стрілянину на території бази відпочинку в селі Ізки неподалік Міжгір’я надійшов правоохоронцям близько 05:00 вівторка, 17 травня. Поліцію викликала дружина 39-річного мешканця Києва.

«На місці події правоохоронці застали чоловіка зі зброєю в руках, який погрожував потерпілим. Зловмисника одразу знешкодили та затримали. Дружина розповіла, що чоловік ввечері розпивав алкогольні напої, потім посеред ночі раптово прокинувся, схопив рушницю та почав погрожувати їй та її батькам. Після цього чоловік здійснив кілька пострілів в повітря», – йдеться у повідомленні поліції.

У 39-річного киянина поліція вилучила гладкоствольну рушницю 12-ого калібру та 10 набоїв до неї. Речові докази скерують на дослідження. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Мешканець Києва зараз перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до семи років ув'язнення.