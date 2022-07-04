Під час спецоперації у Миколаївській області працівниками Служби безпеки України затримано трьох глибоко законспірованих російських агентів.

Як повідомили у прес-службі СБУ, зловмисники розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.



Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів.



Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами.

Агентурна мережа була сформована представниками спецслужб держави-терориста для проведення розвідувально-підривної діяльності.

«Під час обшуків за місцями перебування російських агентів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами незаконних дій. Наразі затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу», – розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше у Києві працівники СБУ нейтралізували «розконсервовану» агентурну групу Головного управління Генштабу збройних сил держави-терориста Росії.