Міністерство закордонних справ України розширить консульську присутність у Румунії
Україна та Румунія обговорили запровадження спільного прикордонно-митного контролю та підготовку документа про стратегічне партнерство
Україна та Румунія домовилися розширити українську консульську присутність в країні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 18 вересня під час пресконференції в Бухаресті.
«Ми домовилися розширити сьогодні консульську присутність України в Румунії. І я вдячний Лумініціні Одобеску (міністерка закордонних справ Румунії) за підтримку і співробітництво й надалі – посилену дипломатичну присутність Румунії в Україні», – зазначив він.
Також сьогодні Україна запропонувала Румунії розглянути можливість патронату над одним з українських регіонів в контексті повоєнної відбудови та відновлення.
«Україна розраховує на практичну участь Румунії в процесі повоєнної відбудови та відновлення України, зокрема, через участь румунського бізнесу, румунських компаній, в конкретних проєктах, насамперед, в регіонах України, які найбільше постраждали від російської агресії», – розповів Сибіга.
Міністр також поінформував, що на переговорах розглянули можливість проведення спільного засідання урядів для обговорення всього спектра двосторонніх питань та запровадження спільного прикордонно-митного контролю на кордоні. Сторони також розпочали підготовку документа про стратегічне партнерство.
Відзначимо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга 18 вересня за дорученням президента України Володимира Зеленського перебуває з робочим візитом у Румунії. Це його перше закордонне турне після призначення на посаду.
Нагадаємо, 5 вересня президент Румунії Клаус Йоханніс підписав закон про безкоштовну передачу Україні зенітного ракетного комплексу Patriot.
Також повідомляли, що Румунія планує розвивати озброєння у співпраці з Україною, зокрема, зосередившись на протикорабельних ракетах Р-360 Нептун.