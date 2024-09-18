Румунія – єдина країна, з якою Україна проголосила стратегічне партнерство під час великої війни

Україна та Румунія домовилися розширити українську консульську присутність в країні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 18 вересня під час пресконференції в Бухаресті.

«Ми домовилися розширити сьогодні консульську присутність України в Румунії. І я вдячний Лумініціні Одобеску (міністерка закордонних справ Румунії) за підтримку і співробітництво й надалі – посилену дипломатичну присутність Румунії в Україні», – зазначив він.

Також сьогодні Україна запропонувала Румунії розглянути можливість патронату над одним з українських регіонів в контексті повоєнної відбудови та відновлення.

«Україна розраховує на практичну участь Румунії в процесі повоєнної відбудови та відновлення України, зокрема, через участь румунського бізнесу, румунських компаній, в конкретних проєктах, насамперед, в регіонах України, які найбільше постраждали від російської агресії», – розповів Сибіга.

Міністр також поінформував, що на переговорах розглянули можливість проведення спільного засідання урядів для обговорення всього спектра двосторонніх питань та запровадження спільного прикордонно-митного контролю на кордоні. Сторони також розпочали підготовку документа про стратегічне партнерство.

Відзначимо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга 18 вересня за дорученням президента України Володимира Зеленського перебуває з робочим візитом у Румунії. Це його перше закордонне турне після призначення на посаду.

Нагадаємо, 5 вересня президент Румунії Клаус Йоханніс підписав закон про безкоштовну передачу Україні зенітного ракетного комплексу Patriot.

Також повідомляли, що Румунія планує розвивати озброєння у співпраці з Україною, зокрема, зосередившись на протикорабельних ракетах Р-360 Нептун.