Заплановано, що авіабаза в Румунії вдвічі перевищуватиме розміри німецької авіабази «Рамштайн»

У Румунії радянський аеродром перероблять у найбільшу військову базу Північноатлантичного Альянсу. Інженерно-будівельні роботи на авіабазі імені Михайла Когелнічана (МК) вже тривають, повідомляє УНІАН з посиланням на статтю The Times 7 серпня.

Видання пише, що бажання Румунії зміцнити свою оборону можна зрозуміти як реакцію на вторгнення в румунський простір російських дронів та ракет, які окупанти запускали на українські порти на Дунаї. Лише минулого тижня на території Румунії знайшли уламки трьох БпЛА типу «Shahed», що змусило НАТО посилити патрулювання винищувачів уздовж кордону.

За інформацією американського відставного генерала Бена Ходжеса, наразі триває будівництво другої злітно-посадкової смуги на авіабазі МК. Прогнозується, що упродовж наступних двадцяти років авіабаза у східній Румунії перевершить найбільшу повітряну базу ЗС США у Європі «Рамштайн». База охоплюватиме 2800 га сільськогосподарських угідь, чим вдвічі перевищить розмір німецького гарнізону. Стратегічно розташована за межами Констанци, авіабаза MK вже служить штабом для місій НАТО з контролю над Чорним морем, зазначає видання.

«Перетворення авіабази MK на фортецю НАТО, яка може прийняти десять тисяч військових і ядерні бомбардувальники США, спочатку було задумано як відповідь на російські атаки на Грузію у 2008 році й Крим у 2014 році, але проєкт набув додаткового значення після повного вторгнення в Україну у 2022 році», – ідеться у статті.

The Times повідомляє, що Румунія інвестувала 2,6 млрд доларів в авіабазу MK, придбала три ескадрильї F-16 у Норвегії та Португалії, щоб замінити радянські винищувачі, і восени укладе угоду на суму 6,3 млрд доларів на купівлю 32 F-35 Lightning. На думку британських журналістів, ці інвестиції Румунії є частиною ширшої тенденції, яка показує, що центр тяжіння НАТО зміщується на схід.

До слова, упродовж 24-25 липня росіяни випустили по Ізмаїлу Одеської області понад два десятки ударних безпілотників, уламки дронів також впали в Румунії. У північному районі повіту Тульча в Румунії дві ночі поспіль оголошували повітряну тривогу, а у ніч на 25 липня румунам навіть довелося підіймати винищувачі у повітря.