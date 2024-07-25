За ніч окупанти випустили 38 дронів по Україні

У ніч на четвер, 25 липня, російські окупанти завдали масованої дронової атаки на низку областей України. Загалом росіяни випустили 38 безпілотників, 25 з яких вдалося збити, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За словами командувача, окупанти випустили БпЛА Shahed-131/136 з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму, а також з російського Приморсько-Ахтарська. Цілями дронів стали об’єкти інфраструктури у низці областей, зокрема – на Одещині та в центрі України.

БПЛА зафіксували на території таких областей:

Київська;

Одеська;

Херсонська;

Миколаївська;

Сумська;

Житомирська;

Черкаська.

«Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три “шахеди” локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією», – повідомив Микола Олещук.

Результат роботи ППО у ніч на 24 липня

Наразі у пресслужбі румунського Міноборони не коментували заліт безпілотників на територію країни НАТО. Зазначимо, російські дрони не вперше падають на території Румунії. У 2023 році там виявили чотири російських БпЛА, один із них – Shahed, а в березні 2024 року дрон окупантів впав у Румунії за 23 км від кордону з Україною.

Наслідки атаки на Україну 25 липня

Про руйнування внаслідок атаки ворожих дронів постраждало місто Вилкове на Одещині. У пресслужбі Ізмаїльської РВА повідомили, що БпЛА пошкодили об’єкти припортової інфраструктури, зокрема адміністративну будівлю, в якій зайнялася пожежа. Крім того, внаслідок дронової атаки отримали поранення двоє людей. Загалом Вилкове атакували 11 дронів росіян.

Наслідки атаки на Вилкове в Одеській області

Київська МДА повідомила про атаку БпЛА та заявила, що ППО вдалося збити всі дрони, які атакували Київ. Скільки саме безпілотників атакувало столицю, у пресслужбі КМВА не уточнили. Наразі інформації про руйнування, потерпілих чи загиблих внаслідок атаки не надходила.