На уламках є надпис кириличними літерами

У Румунії у полі на острові Браїла місцеві жителі виявили фрагменти, що схожі на уламки безпілотника. Про це у п’ятницю, 29 березня, повідомило міноборони Румунії.

Жителі острова Браїла виявили уламки, що, ймовірно, належать російському безпілотнику у четвер, 28 березня, близько 21:45.

За даними румунського сайту новин Debraila.ro, напередодні жителі острова чули гучний вибух. Зазначається, що на фрагментах, які знайшли місцеві мешканці, є напис кириличними літерами: «Не браться». Як зазначає «Мілітарний», уламки дрона схожі на Shahed (Герань-2).

Як повідомили у міноборони Румунії, на місце події прибули військові та правоохоронці. Вони забрали уламки та передали їх до лабораторії. Там мають встановити походження цих фрагментів.

«Міністерство національної оборони спільно зі спеціалізованими структурами Системи національної оборони, громадського порядку та національної безпеки проводить розслідування інциденту відповідно до визначених оперативних процедур», – йдеться у повідомленні міноборони Румунії.

Румунські ЗМІ опублікували відео, на яких показано місце падіння об'єкта. Там утворилася вирва діаметром приблизно чотири метри.