Ворог атакував південь країни ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму

У ніч проти 24 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Харківщині та атакували Україну безпілотниками. Повітряним силам вдалось знищити 17 з 23 БпЛА типу «Shahed», повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За інформацією командувача, росіяни атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М» та ракетою, тип якої встановлюється із Бєлгородської області РФ. Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу «Shahed» із Приморсько-Ахтарська Російської Федерації та окупованого Криму.

«Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил. У результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині», – написав Олещук.

Окрім того, упродовж минулої та поточної доби Сили оборони на різних напрямках знищили щонайменше вісім розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника. Серед них:

БпЛА «Zala» – 4;

БпЛА «Supercam» – 2;

БпЛА «Орлан-10» – 2.

Інфографіка Повітряних сил

Наслідки російських атак на Україну 24 липня

Ізмаїльська районна державна адміністрація повідомила, що уночі Росія масово обстріляла дронами Shahed місто, у результаті чого пошкоджень зазнали портова інфраструктура Ізмаїла та житловий будинок.

«Унаслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок в м. Ізмаїл, виникло часткове руйнування вікон, сходового майданчика та фасадної частини п’ятиповерхового житлового будинку без подальшого загоряння. Загиблих немає, на жаль, є постраждалі», – зазначили в адміністрації.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про трьох поранених мешканців пошкодженого будинку. Двоє з них шпиталізували у стані середнього ступеня важкості, ще одна постраждала отримала медичну допомогу на місці.

За інформацією голови Одеської ОВА, унаслідок обстрілу відбулися руйнування декількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажних авто. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.

«Європейська правда» з посиланням на Digi24 пише, що на румунському боці Дунаю в ніч на 24 липня влада оголошувала повітряну тривогу у зв’язку з масованою атакою дронів на українські порти. Приблизно о 2:20 попередження про можливість падіння уламків отримали мешканці жудця Тульча, що розташований на протилежному березі Дунаю від українського Ізмаїла.

Десять людей телефонували за номером 112, злякавшись вибухів. Тривогу скасували приблизно за півтори години, о 03:46. Офіційних чи неофіційних повідомлень з Румунії про ймовірне падіння збитих російських дронів на території країни наразі немає, пише ЗМІ.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів, що в області поза межами населених пунктів вночі впали уламки збитих російських ударних дронів. Оперативні групи вже працюють на місцях. Він підкреслив, що постраждалі внаслідок атаки відсутні. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

Як писав ZAXID.NET, уранці 24 липня окупанти здійснили ракетно-дронову атаку на Харків та область. Влада Харкова повідомляла про щонайменше одного загиблого та двох поранених. Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що інформація про загиблого не підтвердилася.

Наслідки щодо російських атак на Україну 24 липня уточнюються…