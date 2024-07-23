Сім ворожих БпЛА було знищено над Сумщиною

У ніч проти вівторка, 23 липня, російська армія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-69 із Курської області Російської Федерації. Також ворог випустив вісім ударних БпЛА типу «Shahed». Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

За даними командувача, упродовж ночі ворог атакував Сумщину. По території області окупанти запустили керовану авіаракету Х-69, але вона не досягла своєї цілі. Сили оборони знищили сім із восьми ворожих ударних дронів, наголосив Олещук.

Інфографіка Повтіряних сил

У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що уночі 23 липня ворог завдав авіаудару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади. За попередніми даними, загиблих немає.

«На місці працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи», – розповіли в ОВА. Там додали, що сили протиповітряної оборони області знищили сім ворожих БпЛА різних типів.