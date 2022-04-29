Одеська обласна військова адміністрація запровадила на території Одеси тривалу комендантську годину, яка триватиме з вечора неділі, 1 травня, до ранку вівторка, 3 травня.

Рішенням місцевої влади тривала комендантська година в Одесі розпочнеться о 22:00 1 травня та завершиться 05:00 3 травня.

«Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, лише на території міста Одеса запроваджено комендантську годину з 22 години 00 хвилин 1 травня 2022 року до 05 години 00 хвилин 3 травня 2022 року. Заборонено перебування людей у зазначений період часу на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень», – повідомила прес-служба Одеської ОВА.

Водночас на території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22:00 до 05:00.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички проросійських «прихильників федералізації» з так званого «антимайдану» і прихильників єдності України, які забрали життя 48 людей (сорока чоловіків, сімох жінок і одного неповнолітнього). 42 людини згоріли у пожежі в Одеському будинку профспілок, ще шість – під час сутичок на Грецькій вулиці та Грецькій площі. Сутички спровокували проросійські активісти, які напали на марш за єдність України, який організували футбольні уболівальники клубів «Чорноморець» і «Металіст». Однак Росія звинувачує у тих подіях саме учасників маршу за єдність України.