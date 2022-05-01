Росіяни завдали ракетного удару по сховищі добрив на Миколаївщині
У Миколаївській ОВА стверджують, що наразі повітря в області чисте
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Влучання очевидно сталося в ємність із селітрою
На Миколаївщині військові армії держави-терориста Росії поцілили у сховище добрив. Про це у неділю, 1 травня, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.
«Окупанти проти українських добрив», – написав він у Telegram та опублікував фото рожевого гриба диму.
Згодом Кім зазначив, що влучання очевидно сталося в ємність із селітрою/нітроаммофоска. На опублікованому фото – хмара диму стала білою.
За словами голови Миколаївської ОВА, зараз повітря чисте.
Нагадаємо, у суботу, 30 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Одещині. Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено злітно-посадкову смугу місцевого аеропорту.
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