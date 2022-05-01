Влучання очевидно сталося в ємність із селітрою

На Миколаївщині військові армії держави-терориста Росії поцілили у сховище добрив. Про це у неділю, 1 травня, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

«Окупанти проти українських добрив», – написав він у Telegram та опублікував фото рожевого гриба диму.

Згодом Кім зазначив, що влучання очевидно сталося в ємність із селітрою/нітроаммофоска. На опублікованому фото – хмара диму стала білою.

За словами голови Миколаївської ОВА, зараз повітря чисте.

Нагадаємо, у суботу, 30 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Одещині. Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено злітно-посадкову смугу місцевого аеропорту.