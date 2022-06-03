Росія перевозить зерно транзитом через води Туреччини

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив про те, що Туреччина входить в число країн, які купують українське зерно, яке вкрала Росія. Про це пише Reuters.

Василь Боднар також повідомив про те, що він звернувся зо допомогою до турецької влади та Інтерполу в розслідуванні причетності до поставок зерна транзитом через води Туреччини.

Зазначимо, що Україна виробляє суттєву частку світового продовольства, але не може поставити на світовий ринок рекордні осінні врожаї через війну, яку розв’язала Росія.

Зазначимо, що на початку травня під час свого візиту до Польщі прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що кількість заблокованого Росією в українських портах зерна може сягати 90 млн тонн.

На початку травня ООН повідомила про блокування в українських портах 4,5 млн тонн зерна. Окупанти вивозили українське зерно кораблями з портів, а також забирали зерно і овочі на окупованих територіях. Урожай конфісковували у фермерів, грабували підприємства та просто знищували склади з зерном. Награбовану українську продукцію постачали в окупований Крим та на окуповані території.

Окупанти намагаються реалізувати крадене зерно у Єгипті та Лівані, але ці країни відмовилися купувати такий товар. Проте російські кораблі з українським зерном зафіксували в Сирії.