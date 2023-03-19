До повномасштабної війни зрадник Гиренко працював у Бердянському виконкомі

В окупованому Бердянську Запорізької області нещодавно підірвали житло колаборанта Сергія Гиренка. Він після початку повномасштабного вторгнення добровільно перейшов на бік ворога. Про це повідомляє Telegram-канал «Бердянськ Сьогодні».

«За наявною у нас інформацією, наслідками нещодавнього вибуху в мікрорайоні Колонія, який чув Бердянськ, стало знищення житла одного з місцевих колаборантів», – йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, окупанти патрулюють мікрорайон, де стався вибух, та намагаються приховати його наслідки.

Відомо, що до повномасштабної війни зрадник Гиренко працював у Бердянському виконкомі на посаді спеціаліста відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів. Після захоплення Бердянська він одним із перших перейшов на бік окупантів та агітував колег теж підтримати росіян, а також погрожував і здавав своїх.

«Саме за його доносами відбувались арешти працівників мерії із подальшим схилянням до роботи в окупаційній адміністрації. Крім того, він «іменем Росії» та нової влади брав участь у примусі приватних підприємств міста до співпраці з окупантами», – зазначають місцеві ЗМІ.

Родина зрадника теж підтримала РФ та агітувала за так званий «референдум». Навесні минулого року проти Гиренка було порушено справу за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (державна зрада).