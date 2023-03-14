У Мелітополі підірвали автомобіль із чиновником окупаційної влади «влади»

У центрі окупованого росіянами Мелітополя пролунав сильний вибух. За попередніми даними, підірвали автомобіль із чиновником окупаційної «влади». Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вибух стався за адресою Героїв України, 48. За інформацією місцевих ЗМІ, внаслідок вибуху вбито «чиновника».

Підрив здійснено за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Тротиловий еквівалент вибухівки, нібито, становив близько кілограма. Також окупанти пишуть, що постраждала ще одна людина, яка доставлена до лікарні.