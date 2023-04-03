Чоловік розпалював ворожнечу за вказівками російських спецслужб

Служба безпеки України затримала вандала-антисеміта, який працював на російські спецслужби та писав на стінах у центрі Ужгорода. Чоловік штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні, а також погрожував євреям Закарпаття «повним винищенням».

Про це повідомили у прес-службі СБУ в понеділок, 3 квітня. Вандал, який до 2014 року проживав на території Росії, розмалював стіни антисемітськими лозунгами у грудні 2022 року.

«У ході спецоперації затримано мешканця Закарпаття, який за вказівкою агресора штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні. У грудні минулого року він приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв. Крім того, зловмисник надіслав лідеру єврейської громади «авторську» псевдонаукову працю, в якій «обґрунтовує» свою ненависть до цієї національності», – повідомили у прес-служби СБУ.

Під час обшуку в проросійського вандала виявили проросійську літературу, техніку з доказами злочинів та забруднений фарбою одяг, у якому чоловік наносив антисемітські написи. Вандалу оголосили підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання ненависті). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі чи штраф.