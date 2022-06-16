Єврейська община оприлюднила відео із образливим написом та погрозами родині

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливі погрози єврейській родині із Хмельницького. Про випадок антисемітизму повідомила Об'єднана єврейська община України у четвер, 16 червня. В організації стверджують, що через погрози сусіда єврейська сім’я була змушена перевезти дітей у безпечне місце. У поліції ZAXID.NET повідомили, що інформація про цей випадок була передана районному управлінню поліції для реагування.

Як уточнюють в Об'єднаній єврейській общині України, інцидент стався у Південно-Західному районі Хмельницького, в одному з багатоквартирних будинків. «Єврей із сім'єю зазнає систематичних антисемітських образ та загроз до розправи з боку сусіда. Також антисеміт наніс відповідний напис біля ліфта. Сім'я двічі зверталася із заявою до поліції, проте дані так і не були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження досі не відкрито», – стверджують в общині.

На відео, опублікованому в Telegram єврейської громади, видно напис «Євреїв геть», а також чути словесні образи із нецензурною лайкою та погрози порізати людину.

Також у повідомленні уточнюється, що внаслідок постійного тиску постраждалий був вимушений перевезти дітей в більш безпечне місце. Об'єднана єврейська община України публічно звернулася до поліції з клопотанням «вжити заходів відповідно до чинного законодавства та заявляє про неприпустимість ігнорування порушення ст. 161 ККУ».

У прес-службі поліції Хмельницької області у коментарі ZAXID.NET зазначили, що правоохоронці перевіряють інформацію про можливі випадки антисемітизму після звернення Об'єднаної єврейської общини України. «Інформація була одразу передана у Хмельницьке районне управління. Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі щодо цього випадку. Пізніше зможемо надати більш детальну інформацію про результати перевірки», – зазначила ZAXID.NET речниця поліції Хмельниччини Інна Глега.