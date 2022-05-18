Дії порушника зафіксували камери відеоспостереження

Офіс єврейського громадського центру у Хмельницькому обмалювали свастикою. Камери відеоспостереження зафіксували вандала, який обмалював ролети центру. Інформацію про нападника єврейська громада передала правоохоронцям.

Як повідомляє Об'єднана єврейська громада України, інцидент стався вранці понеділка, 16 травня. Приміщення Єврейського общинного центру «Тхія» невідомий вандал обмалював свастикою.

«Камери відеоспостереження зафіксували вандала, який нещодавно обмалював єврейський громадський центр у Хмельницькому. Усього вандалізму зазнали три ролети на Єврейському общинному центрі «Тхія». Також на завершення свого злочину вандал продемонстрував непристойний жест», – йдеться у повідомленні Єврейського громадського центру.

На відео видно, як чоловік у кепці підходить до офісу Єврейського громадського центру, дістає балончик та починає розписувати приміщення, а потім показує непристойний жест і йде далі. Інша камера спостереження зафіксувала порушника, коли він уже знімає кепку.

У Об'єднаній єврейській громаді України, зазначають, що дані про порушника передадуть правоохоронцям для проведення перевірки.