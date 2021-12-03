Юнак наніс декілька малюнків на лавку нової зупинки, що біля готелю «Україна»

У Луцьку 16-річний юнак, який розмалював лавку зупинки біля готелю «Україна», зобов'язався очистити від написів усі дев'ять «розумних» зупинок міста. Відомо, що акт вандалізму хлопець вчинив 24 листопада. Тоді він намагався непомітно нанести написи на лавку зупинки, втім, його зафіксувала камера відеоспостереження. Згодом запис опублікували на сторінці департаменту муніципальної варти, і таким чином вдалось знайти порушника. Штраф на юнака вирішили не складати, оскільки він пообіцяв очистити від малюнків вандалів усі «розумні» зупинки Луцька.

Як повідомили у прес-службі департаменту муніципальної варти, інцидент стався у середу, 24 листопада, на зупинці біля готелю «Україна», що на вулиці Словацького у Луцьку. Камера відеоспостереження зафіксувала, як юнак наніс написи на лавку. Муніципали закликали допомогти встановити його особу.

Як пояснила у коментарі ZAXID.NET начальниця відділу «Центр безпеки м. Луцьк» Тетяна Головій, допомогти встановити особу юнака допомогли небайдужі громадяни, які побачили відео. Згодом муніципали сконтактували з хлопцем. Після розмови він стер написи з зупинки та прийшов до департаменту з мамою.

За акт вандалізму юнаку загрожував штраф до 1369 грн. Втім у департаменті вирішили обійтись лише усним зауваженням, оскільки юнак стер напис ще до того, як прийшов вибачитись. Крім того, хлопець зобов'язався відмити від написів інші нові зупинки міста. Відео, як юнак очищує лавку однієї з таких зупинок, опублікували на сторінці департаменту в п'ятницю, 3 грудня.

Як зазначила Тетяна Головій, протягом двох днів хлопець встиг таким чином стерти написи з дев'яти «розумних» зупинок.